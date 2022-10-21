Детский сад в деревне Глухово построят до конца года | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 14:57 Детский сад в деревне Глухово построят до конца года

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Детский сад на 320 мест в деревне Глухово в Красногорске почти достроили. Его готовность составила 92%, а сдать объект планируют до конца года, рассказал глава Минстройкомплекса Владимир Локтев.

На объекте уже завершают фасадные и отделочные работы, а также проводят благоустройство и озеленение территории, рассказал министр. Также в здание начали поставку мебели и оборудования.

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В здании обустроят 16 групповых помещений с игровыми и спальнями, буфетами, санузлами и раздевалками. Также в детском саду будут музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда, медблок, столовая и другие помещения.

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На территории установят теневые навесы, игровые комплексы и площадку для изучения ПДД.

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