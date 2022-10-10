Новый детский сад построят в микрорайоне 25А в Мытищах | 360°

Все новости

Эксклюзив

11 октября 2022, 11:51

Школьника заподозрили в убийстве одноклассницы в Костроме — СМИ

Подмосковье

11 октября 2022, 11:44

Логистический центр рядом с аэропортом Шереметьево в Подмосковье создаст 100 рабочих мест

Реклама

Спецоперация

11 октября 2022, 11:40

Запорожскую АЭС перевели на питание собственных нужд по восстановленным линиям электропередач

Общество

11 октября 2022, 11:35

Мобилизованные военные провели тренировку по штурму населенного пункта

Подмосковье

11 октября 2022, 11:34

Врачи из Наро-Фоминска спасли девушку с редким видом язвы в животе

Спецоперация

11 октября 2022, 11:34

Переломный этап спецоперации наступит в ноябре–феврале — КГБ Белоруссии

Подмосковье

11 октября 2022, 11:21

Лесничие обнаружили необычную березу с наростом в виде медведя под Шаховской

Подмосковье

11 октября 2022, 11:21

Подмосковье перевело в онлайн 257 государственных услуг

Спецоперация

11 октября 2022, 11:17

Бой танковых экипажей Южного военного округа в рамках СВО показали на видео

Подмосковье

10 октября 2022, 17:21

Новый детский сад построят в микрорайоне 25А в Мытищах

Читать 360tv в

Новый детский сад появится в микрорайоне 25А в Мытищах. Его планируют построить в 2023 году, сообщили в Мистройкомплекса Подмосковья.

Учреждение на 250 мест появится в 1-м Рупасовском переулке. В здании обустроят групповые со спальнями и игровыми, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, столовую и другие помещения. Территорию благоустроят и озеленят.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о приеме 53 сирот из Донбасса. Глава Московской области подчеркнул, что ребята обретут дом и семью — для этого сделают все возможное.

Реклама

Мытищи

Строительство

Детские сады

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама