Новый детский сад построят в микрорайоне 25А в Мытищах | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 17:21 Поделиться Telegram

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Viber Новый детский сад построят в микрорайоне 25А в Мытищах

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Новый детский сад появится в микрорайоне 25А в Мытищах. Его планируют построить в 2023 году, сообщили в Мистройкомплекса Подмосковья.

Учреждение на 250 мест появится в 1-м Рупасовском переулке. В здании обустроят групповые со спальнями и игровыми, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, столовую и другие помещения. Территорию благоустроят и озеленят.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о приеме 53 сирот из Донбасса. Глава Московской области подчеркнул, что ребята обретут дом и семью — для этого сделают все возможное.

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