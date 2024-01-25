25 января 2024, 17:11
Детский сад «Улыбка» в Балашихе капитально отремонтируют в 2024 году
Капитальный ремонт детского сада «Улыбка» начался в Балашихе. Работы завершат к 1 сентября.
Строители уже приступили к демонтажу внутренних конструкций здания. В учреждении обновят кровлю, фасад, инженерные системы, вентиляцию и пожарную сигнализацию. Также в здании установят новые окна, двери и сантехническое оборудование. Отремонтируют внутренние помещения и входные группы, заменят мебель и оборудование.
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Работы проведут по президентской программе. Обновленный детский сад «Улыбка» планируют открыть к началу следующего учебного года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проведенном в 2023 году капитальном ремонте больниц. Новый облик получили более 160 учреждений.
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