Подмосковье 09 ноября 2022, 22:57 Детский сад «Светлячок» в Реутове открылся после капремонта

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Детский сад «Светлячок» в Реутове набирает дошколят в группы. Разместиться в новых комфортных условиях смогут 112 детей.

В отремонтированном детском саду «Светлячок» для детей есть все необходимое. На улице благоустроили игровые площадки и прогулочные зоны. Внутри садика обновили пищеблок, прачечную, медкабинет и отдельные спальни. Для полноценного развития детей и подвижных занятий отремонтировали музыкально-физкультурный зал. Кроме того, детский сад теперь не только красивый, но и безопасный.

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«Здесь много было проблем и с крышей (текла кровля), и с полом. Мы полностью все это переделывали капитальным образом, качественно. Полностью затянули электрику, сантехнику, все трубы новые. Соответственно, практически обновили детский сад до того состояния, которое вы сейчас видите. В нем приятно находиться, в нем тепло, нет сквозняков. Поэтому наши дети будут чувствовать себя здесь комфортно», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

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Детский сад закрыли на ремонт в 2018 году. Тогда здание признали аварийным. Обновление стало возможным благодаря программе капитального ремонта детских садов в Подмосковье.

«По сути мы видим новый капитально отстроенный объект. И это делается в рамках программы капитального ремонта детских садов. В этом году 25 детских садов будет отремонтировано в Московской области. На следующий год мы тоже будем эту цифру держать», — подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В ближайшее время в городском округе Реутов откроется еще один детский сад на 250 мест.