Подмосковье 27 июня 2023, 14:49 Детский сад «Сосенка» отремонтировали в Дмитровском округе

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Детский сад «Сосенка» отремонтировали в деревне Целеево Дмитровского округа. В новом учебном году там откроется дополнительная группа.

Отремонтированный детский сад посетил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный, депутат Мособдумы Марина Шевченко и муниципальный депутат Светлана Тягачева.

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Ранее на подготовку к новому учебному году из местного бюджета дополнительно выделили по 250 тысяч рублей всем образовательным организациям округа. На эти средства в «Сосенке» заменили окна в нескольких группах, пищеблоке, методическом кабинете и помещении охраны, отремонтировали крышу и крыльцо.

Также обновили плитку на полу и потолок, покрасили стены в группах. Кроме того, в одной из групп капитально отремонтировали тамбур, а в другой — санузел.

«В сентябре 2023 года в этом детском саду будет открыта дополнительная 6-я группа, рассчитанная на 30 детей. Это связано с появлением большого жилого микрорайона „Пятиречье“ между Деденево и Целеево и началом строительства многоквартирного дома на улице Заречная», — сказал Илья Поночевный.

Родители воспитанников поблагодарили главу округа за принятые решения по ремонту сада и увеличению количества групп.

«Благодаря поддержке главы округа Ильи Поночевного мы многое уже сделали и работа еще предстоит. Хочется поблагодарить и родителей воспитанников, они наши активные помощники во всем», — отметила руководитель образовательного комплекса Татьяна Кабунина.

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