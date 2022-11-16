Подмосковье 16 ноября 2022, 13:26 Детский сад «Семицветик» капитально отремонтировали в Ивантеевке

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В Подмосковье продолжает расти и расширяться программа капитального ремонта социально значимых объектов. Недавно в Пушкино, в Ивантеевке, закончился капитальный ремонт детского сада № 4 «Семицветик». Он находится на Хлебозаводской улице.

Само здание возвели еще 85 лет назад, ему давно требовался ремонт. Все этапы работ контролировались специалистами. Удалось за это время заменить внутренние и внешние инженерные сети, заменили кровлю, провели отделку внутренних помещений, утеплили и провели облицовку фасада.

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«На территории детского сада построены новые подсобные строения, реконструированы все коммуникационные линии, обновлена мебель, оборудование, игровая и образовательная база. Все здесь сделано для удобства и комфорта детей, их родителей и воспитателей», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Отметим, что ГБУ МО «УТНКР» решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. Специалисты принимают участие в приемках работ, проводят строительный контроль на объектах и многое другое.