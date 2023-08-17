Подмосковье 17 августа 2023, 16:46 Детский сад с уличным амфитеатром построят в Ленинском округе ООО «ПРОЕКТУС»

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Мособлархитектура поддержала облик детского сада в деревне Сапроново в Ленинском округе. В него смогут пойти 300 человек.

Одной из особенностей проекта стало благоустройство территории внутреннего двора. Благодаря перепаду рельефа, там будет создан амфитеатр. На территории обустроят места для активных игр, отдыха и проведения групповых занятий на открытом воздухе.

У детского сада появятся 12 игровых площадок с теневыми навесами из натурального дерева. Территория будет оформлена в желтом, оранжевом, голубом и других цветах.

Здание выполнят в минималистичном стиле с яркими акцентами на фасадах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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