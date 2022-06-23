Детский сад с яркими фасадами достроят в Люберцах в 2023 году

Проект детского сада в Люберцах согласовали в Архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья. Учреждение появится на пересечении улиц Калараш и Красноармейская, строительство начнется уже в этом году.

В детский сад смогут ходить 120 малышей от двух до семи лет, рассказал глава Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко. Он добавил, что двухэтажное здание займет площадь около 2,2 тысячи квадратных метров. Завершат строительства в 2023 году.

На первом этаже здания расположатся вестибюль, пищеблок, медицинские помещения и групповые для детей до четырех лет. Второй этаж займут групповые для детей постарше, музыкальный и спортивный залы. Фасад садика будет оформлен яркими цветами.

Источник фото: телеканал «360»

«Переменный ритм декоративных обрамлений окон и контрастные цветные кассеты создают яркий образ, соответствующий типологии дошкольного детского учреждения», — пояснила главный архитектор области Александра Кузьмина.

Территорию сада также благоустроят: установят детские площадки с теневыми навесами, игровые комплексы и освещение, проведут озеленение.