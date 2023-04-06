Подмосковье 06 апреля 2023, 17:09 Детский сад с горкой между этажами откроют в Ленинском округе до конца года

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Строительство нового детского сада продолжается в деревне Сапроново в Ленинском округе. В него смогут пойти 280 воспитанников. Завершить работы планируют во втором квартире 2023 года.

Детский сад расположится в жилом комплексе «Первый квартал». Там также строят школу и многоквартирный дом.

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В корпусе разместят 12 групп, а также спортивный и музыкальный залы и медблок. Холл детского сада будет выполнен в виде атриума, в центре которого высадят живое дерево. Дети смогут спуститься со второго на первый этаж, скатившись с безопасной горки.

Рабочие уже установили монолитные конструкции. Сейчас они монтируют коммуникации и ведут отделочные работы.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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