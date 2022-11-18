Подмосковье 18 ноября 2022, 10:32 Детский сад с бассейном открылся в микрорайоне Южном в Домодедове

Читать 360tv в

В Домодедове открылся детский сад с бассейном. В нем разместятся сразу шесть групп, где будут заниматься 150 воспитанников.

Детский сад «Акварелька» построен по современным стандартам. В нем есть все для развития детей — бассейн, изостудия, физкультурный зал, класс с компьютерами, где дети смогут самостоятельно создавать мультфильмы и изучать робототехнику. Есть даже собственный музей.

Реклама

Площадь трехэтажного здания составляет более четырех тысяч квадратных метров. Разрешение на ввод нового здания в эксплуатацию выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья 8 ноября этого года.

Реклама

«При поддержке губернатора Андрея Воробьева мы продолжаем достройку социальных объектов, которые остались не достроены после банкротства застройщика. Сегодня мы видим, что сад готов принять маленьких граждан», — рассказал глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.