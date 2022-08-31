Детский сад с бассейном откроется 1 сентября в Мытищах

В Мытищах завершилось строительство нового детского сада с бассейном, который находится в микрорайоне № 16. Здание уже полностью достроено, оно получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Строительство завершили на средства инфраструктурного бюджетного кредита. «Новый детский сад с бассейном откроется 1 сентября. Сегодня получено разрешение на ввод в эксплуатацию», — уточнил глава ведомства.

Детский сад состоит из трех этажей, он расположился на площади больше шести тысяч квадратных метров. Заниматься в учреждении смогут сразу 12 групп. Кроме традиционных групповых ячеек, в которых есть спальни и комнаты для занятий и игр, в здании предусмотрены музыкальный и спортивный залы, бассейн, медпункт, пищеблок, методический кабинет, а также два кабинета — психолога и логопеда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы региона примут 1 сентября свыше трех тысяч детей из Донбасса.