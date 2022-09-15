Детский сад с бассейном на улице Цветаевой в Королеве отремонтируют до конца 2022 года | 360°

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Детский сад с бассейном на улице Цветаевой в Королеве отремонтируют до конца 2022 года

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил конкурс на поиск подрядчика для капитального ремонта детского сада на улице М. Цветаевой в Королеве. Работы планируют завершить в этом году, сообщили в ведомстве.

На капитальный ремонт планируют потратить до 151 миллиона рублей. Подрядчика выберут 27 сентября. Работы проведут по госпрограмме области «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования» за счет бюджета округа. В детском саду смогут воспитываться 150 малышей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте подачи тепла в социальные учреждения Подмосковья. Отопление пришло в школы, детские сады и больницы региона.

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Детские сады

Королев

Ремонтные работы

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