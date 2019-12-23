Детский сад «Росинка» в Щелкове открылся после ремонта

Капитальный ремонт завершился в детском садике № 32 «Росинка», расположенном в микрорайоне Щелково-7. Ремонт проходил в рамках государственной программы развития инженерной и социальной инфраструктуры бывших военных городков.

«И родители, и дети, и педагоги очень ждали этого события. После ремонта корпус красив не только снаружи, но и внутри, но главное, что теперь все помещения соответствуют санитарным, пожарным и иным нормам и правилам», — отметила председатель комитета по образованию г. о. Щелково Наталья Жорникова.

Заведующая детским садом Ирина Гусакова отметила, что ремонт был действительно необходим: «Здание 1974 года постройки, ни разу капитально не ремонтировалось. Мы очень благодарны правительству Московской области и администрации округа за финансирование работ».

В ходе ремонта была выполнена замена кровельного покрытия, реконструкция сетей тепло-, водо- и электроснабжения, были установлены новые оконные блоки, проведена отделка всех помещений, а также фасада здания.

Совсем скоро, после новогодних праздников, более 200 воспитанников детского сада «Росинка» вернутся в недавно отремонтированные группы.