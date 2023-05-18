Подмосковье 18 мая 2023, 11:33 Детский сад «Родничок» в Шаховской капитально отремонтируют к августу

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Детский сад «Родничок» в Шаховской закрыт на капремонт. Сейчас работы выполнены уже на 65%, а закончат их к августу.

Ремонт детского сада начали в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья». Из областного бюджета на это выделили 174 миллиона рублей.

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На объекте работают 30 строителей. Они уже заменили окна, заканчивают отделку фасада и параллельно ведут внутренние работы.

В планах облицовка плиткой стен, полов и ступеней. Скоро приступят к установке навесных потолков и постелют линолеум. Работы по электрике и вентиляции завешены на 70%. Также еще предстоит установить оборудование и наладить системы.

«В данный момент заканчивается устройство вентилируемого фасада, устройство эвакуационных лестниц. Кровля была готова у нас осенью. Все инженерные системы водоснабжения и отопления, канализация в полном объеме прокинуты. В данный момент остается установка саноборудования по водоснабжению и канализации», — рассказал ответственный производитель работ Виктор Ханахмедов.

Ход работ на всех этапах контролируют сотрудники администрации, эксперты управления технического надзора капитального ремонта. Завершить капремонт планируют в августе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в школах региона обновят меню. Ребята смогут перекусить сырниками и оладьями под вишневым соусом.

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