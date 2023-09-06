Подмосковье 06 сентября 2023, 21:22 Детский сад «Радуга» открыли в Щелкове после капитального ремонта Unsplash

Читать 360tv в

Детский сад «Радуга» капитально отремонтировали в Щелкове. Воспитанников встретили новые детские площадки, яркие коридоры и мебель.

Здание было построено в 1957 году. Там обновили кровлю, фасад, коммуникации и входную группу. Учреждение рассчитано на пять групп детей от 1,5 до трех лет и стало структурным подразделением школы № 8.

Реклама

«Спасибо команде губернатора за то, что позволили нам сделать капитальный ремонт. Спасибо нашему главе Андрею Алексеевичу Булгакову за поддержку, за то, что мы вошли в программу, и сегодня мы входим в обновленный новый детский сад», — сказала директор детского сада Марина Дерягина.

В обновленный сад будут ходить 120 детей. В день открытия для них подготовили концерт с танцами, песнями и игровой программой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».