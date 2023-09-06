06 сентября 2023, 21:22
Детский сад «Радуга» открыли в Щелкове после капитального ремонта
Детский сад «Радуга» капитально отремонтировали в Щелкове. Воспитанников встретили новые детские площадки, яркие коридоры и мебель.
Здание было построено в 1957 году. Там обновили кровлю, фасад, коммуникации и входную группу. Учреждение рассчитано на пять групп детей от 1,5 до трех лет и стало структурным подразделением школы № 8.
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«Спасибо команде губернатора за то, что позволили нам сделать капитальный ремонт. Спасибо нашему главе Андрею Алексеевичу Булгакову за поддержку, за то, что мы вошли в программу, и сегодня мы входим в обновленный новый детский сад», — сказала директор детского сада Марина Дерягина.
В обновленный сад будут ходить 120 детей. В день открытия для них подготовили концерт с танцами, песнями и игровой программой.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.
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Щелково
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