Детский сад построят вблизи деревни Сабурово в Красногорске в 2024 году

Детский сад на 310 мест появится вблизи деревни Сабурово в ЖК «Пятницкие кварталы» в Красногорске. Его будущий облик поддержала рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Подмосковья.

Глава ведомства Владислав Гордиенко рассказал, что обеспечение жителей региона доступными социальными объектами — это приоритет правительства региона. Особенное внимание уделяют будущему облику зданий и их комфорту.

«По проекту общая площадь будущего трехэтажного здания детского сада в деревне Сабурово составит порядка 4300 квадратных метров. Учреждение рассчитано на пребывание тринадцати групп детей разного возраста — от трех до семи лет», — сказал он.

В здании разместят групповые комнаты, медкабинет, столовую, спортивный и музыкальный залы и другие помещения. На территории появятся прогулочные и игровые площадки. Снаружи детский сад будет поддерживать уже существующую застройку. Фасад выполнят в терракотовом, белом и бежевом цветах.

Построить садик планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии свыше 10 новых школ 1 сентября. В них пойдут более 10 тысяч детей.