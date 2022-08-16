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    16 августа 2022, 17:36

    Детский сад построят вблизи деревни Сабурово в Красногорске в 2024 году

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Детский сад на 310 мест появится вблизи деревни Сабурово в ЖК «Пятницкие кварталы» в Красногорске. Его будущий облик поддержала рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Подмосковья.

    Детский сад построят вблизи деревни Сабурово в Красногорске в 2024 году

    Глава ведомства Владислав Гордиенко рассказал, что обеспечение жителей региона доступными социальными объектами — это приоритет правительства региона. Особенное внимание уделяют будущему облику зданий и их комфорту.

    «По проекту общая площадь будущего трехэтажного здания детского сада в деревне Сабурово составит порядка 4300 квадратных метров. Учреждение рассчитано на пребывание тринадцати групп детей разного возраста — от трех до семи лет», — сказал он.

    В здании разместят групповые комнаты, медкабинет, столовую, спортивный и музыкальный залы и другие помещения. На территории появятся прогулочные и игровые площадки. Снаружи детский сад будет поддерживать уже существующую застройку. Фасад выполнят в терракотовом, белом и бежевом цветах.

    Построить садик планируют до конца 2024 года.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии свыше 10 новых школ 1 сентября. В них пойдут более 10 тысяч детей.