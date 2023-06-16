Подмосковье 16 июня 2023, 11:26 Детский сад построят в ЖК «Зеленые Аллеи» Ленинского округа в 2024 году ГК МИЦ

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В ЖК «Зеленые Аллеи» Ленинского округа построят детский сад для 155 малышей. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

В трехэтажном здании появятся групповые, музыкальный и физкультурный залы, методические кабинеты, пищеблок и другие административные помещения. На прилегающей территории разместят теневые навесы, а также площадки для игр и спорта.

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Детский сад адаптируют для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Для них построят широкие коридоры и лифт.

Строительство планируют завершить во втором квартале 2024 года.

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