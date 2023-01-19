Подмосковье 19 января 2023, 11:02 Детский сад построят в ЖК «Пятницкие луга» в Солнечногорске

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Детский сад на 350 мест построят в ЖК «Пятницкие луга» в деревне Юрлово под Солнечногорском. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

В здании площадью почти 4,4 тысячи квадратных метров смогут заниматься 14 групп детей. Для них обустроят групповые, спальни, раздевалки, буфеты и санузлы. В детском саду будут залы для занятий музыкой и спортом, а также кабинеты психолога и логопеда, медблок и столовая. На территории разместят площадки для занятий физкультурой и прогулочную зону.

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По словам главы Минжилполитики региона Инны Федотовой, всего в ЖК построят четыре детских сада и две школы.

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«При рассмотрении проектов мы уделяем особое внимание вопросу социальной инфраструктуры и включаем все необходимые соцобъекты в проект планировки, обеспечивая тем самым комплексное и сбалансированное развитие территорий», — подчеркнула она.

Строительством займется группа компаний «Самолет» за счет внебюджетных средств.

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