Подмосковье 12 июля 2023, 08:19 Детский сад построят в ЖК «Пятницкие Луга» в Химках к 2024 году

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Новый детский сад на 350 мест откроют в Химках в 2024 году. Его построят в жилом комплексе «Пятницкие Луга». Готовность объекта достигла 35%.

Пресс-служба администрации Химок сообщила, что уже завершены монолитные работы каркаса здания и на 50% выполнена кладка стен. Вскоре строители приступят к устройству кровли и монтажу инженерных коммуникаций.

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Детский сад возводят вместе с жилыми домами по установленному графику. На стройке работают 50 человек и 10 единиц техники.

В учреждении будет 14 групп, комната для секций, залы для спортивных и музыкальных занятий, кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет с процедурной и пищеблок полного цикла. Для прогулок построят 14 игровых зон с теневыми навесами и спортивные площадки для занятий физкультурой на открытом воздухе.

Ранее глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил, что за 10 лет под руководством губернатора Андрея Воробьева построили 15 новых школ, 37 детских садов и открыли девять палисадиков.

«Большое внимание уделяем поддержке наших педагогов. Всего в Химках трудятся более 1,6 тысячи учителей и почти тысяча воспитателей. Благодаря программе „Социальная ипотека“ 26 учителей получили сертификаты на покупку жилья. Еще двое получат в этом году. За успехи в работе, хорошие результаты учеников на экзаменах и олимпиадах, педагоги получают дополнительные выплаты», — рассказал глава округа.

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