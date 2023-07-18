Подмосковье 18 июля 2023, 15:50 Детский сад построят в ЖК «Отрадный» в Мытищах к концу 2024 года пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Детский сад построят за счет внебюджетных средств в жилом комплексе «Отрадный» в Мытищах к концу 2024 года. Он будет рассчитан на 320 мест.

Территорию детского сада «Радуга» озеленят и благоустроят. Там разместятся 12 прогулочных зон и две спортивные площадки.

Реклама

«Трехэтажное здание будет рассчитано на единовременное пребывание 13 групп детей от двух до семи лет. В дошкольном учреждении оборудуют пищеблок полного цикла, медицинский блок, постирочную, музыкальный и физкультурный залы, универсальное кружковое помещение для развивающих занятий, кабинеты психолога и логопеда», — сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в IV квартале 2024 года.

Ранее в жилом комплексе «Отрадный» отремонтировали детский сад № 51 «Елочка» и открыли пристройку, которая позволила увеличить вместимость до 250 мест. Кроме того, отремонтировали школу № 3 и пристроили к ней новый корпус на 1,2 тысячи мест. Школьный стадион открыли для общего пользования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».