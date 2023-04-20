Подмосковье 20 апреля 2023, 08:30 Детский сад построят в ЖК «Лесной» в Одинцове к 2024 году

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Детский сад построят в жилом комплексе «Лесной» в Одинцове к началу 2024 года. Этот проект был отмечен Союзом архитекторов России из-за необычной круглой формы фасада и большой площади остекления.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов побывал на стройплощадке объекта и отметил необычное архитектурное решение и качество используемых материалов.

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В трехэтажном здании разместятся 170 воспитанников. Там обустроят групповые помещения со спальней и обеденной зоной, залы для занятия музыкой и физкультурой, медицинский пункт. Территорию вокруг учреждения тоже благоустроят. На ней появятся спортивная зона, вело-пешеходные дорожки и места для прогулок и малые архитектурные формы.

На объекте уже выполнены монолитные работы, построены стены, сделана кровля. Сейчас строители монтируют внутренние инженерные системы, а в скором времени приступят к фасадным работам. Общая готовность объекта на сегодняшний день составляет 40%.

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