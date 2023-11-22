Подмосковье 22 ноября 2023, 10:42 Детский сад построят в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Новый детский сад появится в жилом комплексе «Измайловский лес» в Балашихе в следующем году. Дошкольное учреждение сможет принять 350 ребят.

Трехэтажное здание будет возводить инвестор — компания «ПИК». В детском саду оборудуют кухню, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы. Там разместят 15 групп со спальнями, игровыми зонами, буфетами и раздевалками со шкафчиками.

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Также в Балашихе в 2024 году откроются детские сады в жилых комплексах «Пехра» и «Героев». Всего в Московской области планируют построить по инвестпрограмме 32 дошкольных учреждения. Средства на них выделяют из внебюджетных источников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о вкладе в образование детей, новых школах и детских садах в регионе.

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