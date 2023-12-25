Подмосковье 25 декабря 2023, 14:45 Детский сад построят в ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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В ЖК «1-й Шереметьевский» микрорайона Подрезково в Химках построят детский сад на 400 мест. Министерство жилищной политики Московской области уже выдало соответствующее разрешение девелоперу ФСК.

Объект возведут между жилыми корпусами и школой с бассейном. В трехэтажном здании предусмотрели медблок, музыкальный зал, спортзал и мастерские, на территории обустроят игровые площадки для разных групп детей.

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Детсад начнут строить летом следующего года, а закончат — в 2026 году.

Жилой комплекс «1-й Шереметьевский» является проектом комфорт-класса. Он состоит из пяти корпусов разной этажности с надземным и подземным паркингами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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