Подмосковье 01 августа 2023, 13:53 Детский сад построят в селе Молоковское в Ленинском округе к 2026 году ООО «Самолёт-Проект»

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Мособлархитектура одобрила облик детского сада в сельском поселении Молоковское в Ленинском округе. Его планируют открыть в 2026 году.

Мособлархитектура одобрила облик детского сада в сельском поселении Молоковское в Ленинском округе. Его планируют открыть в 2026 году.

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В детском саду обустроят физкультурный и музыкальный залы, методические и медицинские кабинеты, пищеблок и другие помещения. По словам главного архитектора Подмосковья Александр Кузьминой, фасад оформят в кремово-белых, серых и персиковых цветах.

«Сочетание разных фактур отделочных материалов: плитки под клинкерный кирпич, керамической плитки и штукатурки — подчеркивает объемы здания и придает ему выразительность. Планировочные решения позволяют создать многофункциональные пространства для разнообразной деятельности», — отметила она.

Территорию сада также благоустроят и озеленят, на ней появятся спортивные и групповые площадки, а также беседки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых 129 школ и детских садов к 1 сентября. Это и построенные, и капитально отремонтированные учебные центры.

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