Подмосковье 27 марта 2024, 10:58 Детский сад построят в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске к 1 сентября Пресс-служба администрации города или района

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Детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске планируют открыть 1 сентября. Он рассчитан на 320 мест.

Как рассказали в администрации округа, учреждение строят по поручению губернатора Андрея Воробьева. Сейчас на объекте завершают возведение третьего этажа.

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«На новом соцобъекте подрядчик применяет модульную технологию — она уже показала свою эффективность, по ней же в кратчайшие сроки построена новая подстанция скорой помощи в микрорайоне Выстрел. Новый детский садик откроем 1 сентября 2024 года. Но важно, что уже сейчас набираем коллектив и подбираем грамотного руководителя», — сказал глава округа Константин Михальков.

В здании обустроят 13 групп, а также музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и другие помещения. На территории разместят площадки с теневыми навесами и игровые комплексы.

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