Детский сад построят в микрорайоне Красная Горка в Люберцах в 2023 году

Фундамент нового детского сада заложили в микрорайоне 12 в Красной горке. Строительство планируют завершить в 2023 году. Садик смогут посещать 350 малышей.

О ходе строительства рассказали в Минстрое Подмосковья. Сейчас рабочие устраивают подбетонку, приступили к армированию и бетонированию фундамента. Работы ведутся согласно графику.

В здании обустроят игровые комнаты, спальни и буфет, залы для занятий музыкой и спортом, кабинеты логопеда и психолога, медкабинет, столовую и другие зоны. Также в детском саду будет отдельная комната для хранения колясок и самокатов. Площадь объекта составит4,8 тысячи квадратных метров.

Снаружи также установят игровые площадки с теневыми навесами, спортивную площадку, зоны отдыха, проведут озеленение. Детский сад будет доступен и для маломобильных людей.

Стройка ведется за счет бюджетных средств и будет закончена в 2023 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в Московской области выросли на 50%.