Детский сад с цветными окнами построят в Люберцах. Он примет 360 ребят
Главной особенностью нового детского сада станут разноцветные и разномасштабные окна. Это отметил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.
Трехэтажный детский сад в поселке Томилино городского округа Люберцы будет построен по индивидуальному проектуВладислав Гордиенко.
А посреди этажей предусмотрели горизонтали с разноцветными «поясами». Главный вход заглубят в цветную нишу, что позволит обойтись без козырька. Об этом рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Сочетание в отделке фасада здания гладких штукатурных поверхностей и керамической плитки, дробление на контрастные цветовые пятна с разбивкой ритма и масштаба оконных проемов формируют яркий привлекательный образАлександра Кузьмина.
Дошкольное учреждение займет территорию площадью около 4,6 тысячи квадратных метров. Архитекторы предложили визуально «разрядить» массу стены окнами с неравномерным ритмом — его создают перебивки из керамической плитки.