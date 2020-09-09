Детский сад с цветными окнами построят в Люберцах. Он примет 360 ребят

В подмосковных Люберцах построят новый детский сад на 360 мест. Здание с разноцветными окнами появится в поселке Томилино. В проекте проработали все удобства для маломобильных жителей. Например, вход будет без ступеней. Его сделают на одном уровне с землей.

Главной особенностью нового детского сада станут разноцветные и разномасштабные окна. Это отметил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Трехэтажный детский сад в поселке Томилино городского округа Люберцы будет построен по индивидуальному проекту Владислав Гордиенко.

А посреди этажей предусмотрели горизонтали с разноцветными «поясами». Главный вход заглубят в цветную нишу, что позволит обойтись без козырька. Об этом рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Сочетание в отделке фасада здания гладких штукатурных поверхностей и керамической плитки, дробление на контрастные цветовые пятна с разбивкой ритма и масштаба оконных проемов формируют яркий привлекательный образ Александра Кузьмина.

Дошкольное учреждение займет территорию площадью около 4,6 тысячи квадратных метров. Архитекторы предложили визуально «разрядить» массу стены окнами с неравномерным ритмом — его создают перебивки из керамической плитки.