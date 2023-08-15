Подмосковье 15 августа 2023, 14:36 Детский сад построят в деревне Сапроново ООО «ПРОЕКТУС»

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Мособлархитектура одобрила проект детского сада на 300 мест в деревне Сапроново в Ленинском округе. Его планируют открыть в 2026 году. Там получат работу около 45 человек.

Как рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко, площадь трехэтажного здания составит 4,3 тысячи квадратных метров. Учреждение будет рассчитано на 12 групп. Строительство планируют начать в конце этого года.

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Для каждой группы в здании обустроят отдельный блок, состоящий из групповой, спальни, раздевалки, буфета и туалета. На первом этаже обустроят медицинский блок, пищеблок и другие помещения. На втором этаже разместятся спортивный и музыкальный залы.

Как рассказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, оконные откосы оформят в ярких цветах, а в отделке будут использовать разные фактуры и материалы.

Нижняя часть фасада будет исполнена в темных тонах, а верхнюю оформят под дерево.

«Главная входная группа дошкольного учреждения выделяется за счет П-образного портала и витражного остекления двусветного центрального холла. С обратной стороны здания организован аналогичный портал, открывающий вход в зону внутреннего двора. За счет этого создается эффект сквозного прозрачного фасада, просматриваемого снаружи», — рассказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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