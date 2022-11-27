Подмосковье 27 ноября 2022, 01:50 Детский сад построят с опережением графика в Реутове Unsplash

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Глава Реутова Станислав Каторов снова проинспектировал ход строительных работ в детском саду на 250 мест в десятом А микрорайоне. Объект должны были ввести в эксплуатацию в сентябре 2023 года, но строительство идет с опережением графика и завершится уже в конце 2022 года.

«Мы готовим его к вводу в декабре 2022, чтобы уже в следующем году дети смогли пойти в детский сад. Работы на объекте завершают 150 человек, идет финишная покраска, устройство электрики, через два недели будет еще большая готовность и будем вызывать инспекторов госнадзора», — сообщил Каторов.

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Он выразил уверенность, что местные жители будут счастливы и рады получить возможность водить своих детей в детский сад поблизости. Строящийся объект он назвал долгожданным.

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Рядом с детским садом 1 сентября в 2024 году откроется школа на 1100 мест. А в этом году завершат работы по проектированию образовательного учреждения.

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