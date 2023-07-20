Подмосковье 20 июля 2023, 08:08 Детский сад построят на Юбилейном проспекте в Химках в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Новый детский сад на 320 мест откроют в Химках в 2024 году. Подрядчик уже приступил к устройству котлована на Юбилейном проспекте.

Проект предусматривает строительство трехэтажного здания. В учреждении откроют младшие, средние и старшие группы для детей в возрасте от полутора до семи лет. Для каждой из групп предусмотрены игровая комната, спальня, раздевалка, буфет и туалет.

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Также обустроят физкультурный и музыкальный залы, дополнительные помещения для занятий с детьми, медицинский блок. На прилегающей территории появятся игровые площадки с теневыми навесами и спортивная площадка.

Учреждение возведут в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на месте детского сада № 5 «Радуга». Старый корпус снесли, а детей на время ремонта перераспределили по другим дошкольным учреждениям. Сейчас площадка полностью готова для строительства нового корпуса.

Ранее ход реконструкции проверил муниципальный депутат Артур Каримов. Он обсудил с подрядчиками сроки проведения работ.

Кроме того, в деревне Рузино в Химках завершается строительство трехэтажного детского сада на 190 мест. Там обустроят два актовых зала и помещения для занятий физкультурой, а на игровой площадке малышей встретят статуэтки персонажей из мультфильма «Смешарики».

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил, что количество молодых семей с детьми увеличилось. Поэтому администрация уделяет особое внимание реализации программ ремонта и строительства детских садов и школ.

«За 10 лет Подмосковье вышло в лидеры среди других регионов страны по многим показателям. Построены сотни новых соцобъектов. В Химках открыты новые школы, детские сады, поликлиники, спорткомплексы, благоустроены парки и дворы. Наши жители чувствуют качественные перемены во всех сферах», — отметил Дмитрий Волошин.

Всего за последние 10 лет под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в округе построили 15 новых школ, 37 детских садов и открыли девять палисадиков.

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