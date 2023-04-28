Подмосковье 28 апреля 2023, 14:51 Детский сад построят на 1-м Рупасовском переулке в Мытищах Минстрой МО

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Детский сад на 250 мест построят в Мытищах в 1-м Рупасовском переулке. Там обустроят пищеблок, музыкальный и спортивный залы, групповые и медкабинет.

Строители приступили к фасадным работам. На объекте трудятся 85 человек и пять машин. Они монтируют коммуникации, оконные блоки и кровлю. Площадь здания составит 6,7 тысячи квадратных метров.

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Для каждой группы обустроят помещение с игровой, спальней, раздевалкой, туалетом и буфетом. Младшие воспитанники разместятся на первом этаже, а старшие — на втором и третьем. В саду создадут пищеблок, музыкальный и спортивный залы, а также медкабинет. Там будут работать логопед и психолог.

На территории детского сада создадут прогулочную зону, спортивную и игровую площадку, а также проведут озеленение.

Строительство ведут за счет средств инфраструктурного кредита.

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