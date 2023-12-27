Подмосковье 27 декабря 2023, 11:49 Детский сад построили в ЖК «Люберцы Парк» в Подмосковье Компания ПИК

Читать 360tv в

Новый детский сад построили в жилом комплексе «Люберцы Парк» в Подмосковье. Он рассчитан на 350 воспитанников.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания превысила 5,7 тысячи квадратных метров. Его оснастили современным оборудованием для развития детей. внутри обустроили музыкальный зал, пищеблок, кружковую, кабинет психолога и другие помещения.

Реклама

В ЖК «Люберцы Парк» уже работают детский сад на 220 мести детская поликлиника, а также ведется строительство школы на 1170 мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».