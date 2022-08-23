Детский сад появится на месте снесенного долгостроя в Железнодорожном

Подмосковья продолжает работу по сносу долгостроев и аварийных зданий. Одно из них ликвидировали в Железнодорожном, на улице Юбилейной. В здании планировали обустроить банк.

Пятиэтажное здание на Юбилейной улице начали строить еще в 90-х годах, рассказал министр правительства области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко. Площадь здания составила около девяти тысяч квадратных метров.

«В настоящее время ведутся работы по уборке строительного мусора, оставшегося после демонтажа. По информации администрации городского округа Балашиха на месте сноса планируется реализация социального объекта — нового детского сада на 215 мест», — рассказал он.

Всего в Балашихе снесли 254 долгостроев за последние пять лет. Из них 133 были возведены самовольно. Достроили и привели в порядок 120 зданий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что шесть городов региона победили во всероссийском конкурсе по благоустройству.