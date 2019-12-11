Детский сад открылся после капремонта в поселке Сычево Волоколамского округа

В поселке Сычево Волоколамского городского округа открылся после ремонта детский сад. В нем будут обучаться 163 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка отметил, что в здании детсада капитально отремонтировали фасад, кровлю, заменили системы отопления, электроснабжения, автоматическую пожарную сигнализацию. Кроме того, выполнен косметический ремонт здания, произведена замена ограждения, асфальтового покрытия, дверных и оконных блоков.

Капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» в поселке Сычево проводился в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья».

Местная жительница Ксения Смирнова подтвердила, что детский сад приобрел новый вид: «Хорошие просторные группы и спальни. Каждая группа интересна по-своему. Для спален выбраны приятные пастельные тона, что позволит педагогам создать среду, чтобы каждому ребёнку было комфортно, уютно и интересно».

Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка пообещал, что ремонт детских садов и школ в 2020 году продолжится. Также он рассказал о запланированном строительстве нового детского сада на 125 мест по улице Энтузиастов.

Администрация Волоколамского округа провела отдельную встречу с жителям, чтобы в рамках соучаствующего проектирования обсудить, каким будет фасад здания, благоустройство территории, установка спортивно-игровых элементов для детей. Без внимания не остались и вопросы по внутренней отделке помещений.

Родителей, пришедших на встречу, волновал вопрос отопления детского сада. Заместитель главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова ответила, что учреждение дошкольного образования будет отапливаться от центральной котельной.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

В Московской области работают 1,9 тысячи муниципальных детсадов, 118 частных, 20 государственных и 101 начальная школа. Эти учреждения посещают 415 тысяч воспитанников. Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет составляет 100%.

С 2012 года в Московской области было построено 452 новых детсада. Таким образом, появилось 75 тысяч новых мест. В 2019 году капитально отремонтируют 38 дошкольных учреждений, на эти цели из бюджета выделят 1 миллиард рублей.