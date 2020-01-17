Играть и учиться с удовольствием. Детский сад открылся в Ногинске после капремонта

Зданию детского сада в Ногинске больше 80 лет. Здесь частично меняли кровлю и окна, однако капитальный ремонт не проводился. И вот теперь жители оценили полное преображение здания.

Изменения можно заметить еще на подходе к детскому саду. Раньше здесь был старый неровный асфальт, дойти до здания для совсем маленьких деток было целым испытанием. Теперь путь будет легким и для детишек, и для мам с колясками.

Ремонт длился четыре месяца. В здании полностью заменили все коммуникации, электрику, санузлы, закупили новую мебель, обновили пищеблок и логопедический кабинет.

Капитальный ремонт провели по программе губернатора «Образование Подмосковья», а также частично за счет бюджетных средств. Всего на работы выделили около 50 миллионов рублей.

Заместитель главы администрации Богородского городского округа Алексей Тимошин оценил ремонт на твердую пятерку. «Очень светлые комнаты, просторные, достойные. Все очень чисто и аккуратно», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Отремонтировали не только сам детский сад, но и павильоны на улице, детскую площадку, здесь установили новое ограждение. Теперь дети будут ходить сюда с удовольствием, а родители не будут беспокоиться об их комфорте и безопасности.

Ранее после капитального ремонта открылся детский сад «Золотой ключик» в Серпухове. Там обновили пять групповых ячеек, спортивный зал, медицинский и пищевой блоки. Во внутренних помещениях отделали стены, отремонтировали полы, потолки, санузлы, инженерные сети и лестничные марши. Заменили систему автоматической пожарной сигнализации.