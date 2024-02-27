Подмосковье 27 февраля 2024, 10:02 Детский сад открыли в жилом квартале «Лесной» в Одинцове ГК "Инград"

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Детский сад на 170 мест открылся в жилом квартале «Лесной» в Одинцове. В нем будут заниматься дети от года до семи лет.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, здание представляет собой полузамкнутое кольцо. Оно рассчитано на девять групп, в том числе две ясельные. У каждой из них будет своя спальня, буфет и игровая. Для них также обустроили залы для занятий спортом и музыкой, помещения для кружков.

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Проект детского сада наградили за создание необычной формы учреждения дипломом Союза архитекторов России на международной выставке Build School.

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