05 сентября 2023, 13:31
Детский сад № 8 реконструировали в Сергиевом Посаде
Детский сад № 8 на Валовой улице откроется в Сергиевом Посаде после реконструкции. Аварийное здание полностью обновили, сейчас рабочие завершают отделку и благоустройство территории.
Здание было признано аварийным, из-за чего вопрос о его восстановлении долго оставался открытым. После оценки было решено его сохранить и создать двухэтажную пристройку из кирпича. Отделку выполнили в бежевом цвете с коричневой кровлей.
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Работы провели по госпрограмме Подмосковья «Образование Подмосковья».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Сергиев Посад
Детские сады
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