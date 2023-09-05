Подмосковье 05 сентября 2023, 13:31 Детский сад № 8 реконструировали в Сергиевом Посаде Ксения Борцова

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Детский сад № 8 на Валовой улице откроется в Сергиевом Посаде после реконструкции. Аварийное здание полностью обновили, сейчас рабочие завершают отделку и благоустройство территории.

Здание было признано аварийным, из-за чего вопрос о его восстановлении долго оставался открытым. После оценки было решено его сохранить и создать двухэтажную пристройку из кирпича. Отделку выполнили в бежевом цвете с коричневой кровлей.

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Работы провели по госпрограмме Подмосковья «Образование Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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