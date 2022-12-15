Подмосковье 15 декабря 2022, 14:17 Детский сад №38 на Калининградском проезде в Королеве отремонтируют к 2024 году Unsplash

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Подрядчика, который выполнит капитальный ремонт детского сада № 38 в Королеве, определят через электронный аукцион. Об этом рассказала министр Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Детский сад № 38 «Радуга» был построен почти 60 лет назад на 445 учащихся. Двухэтажное здание общей площадью — 3,7 тысячи квадратных метров находится на Калининградском проезде в Королеве.

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Извещение о конкурсе на капитальный ремонт объекта размещено в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Компании нужно будет провести инженерные изыскания, подготовить проект и смету, а после — заняться непосредственным выполнением работ. Кроме ремонта, подрядчику нужно будет закупить мебель для спален, буфетов и раздевалок, оборудование для пищеблока и медпункта и многое другое.

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Здание обновят по программе «Образование Подмосковья» и профинансируют за счет средств бюджета региона и бюджета Королева. Завершить капремонт планируется в 2024 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 56 социальных объектов откроются в регионе в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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