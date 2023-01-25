Подмосковье 25 января 2023, 16:54 Детский сад № 6 капитально отремонтировали в Бронницах

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Детский сад «Конфетти» на Садовом проезде капитально отремонтировали в Бронницах. Дошкольное учреждение построили еще в 1970 году, и ему требовалось обновление.

В детском саду, рассчитанном на три группы, заменили окна и кровлю, обновили внутреннюю отделку помещений, установили вентилируемый фасад здания, а также благоустроили прилегающую территорию.

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За ходом работ следили специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антона Велиховского, наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами данной организации гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией и соответствие объемов работ по утвержденной смете.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность сильного педагогического состава в детских садах. По его мнению, ребята должны получить хорошую базу для того, чтобы потом чувствовать себя комфортно в школе.

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