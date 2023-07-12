Подмосковье 12 июля 2023, 09:07 Детский сад № 55 в Одинцове капитально отремонтируют к сентябрю

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Капитальный ремонт идет в детском саду № 55 «Василек» в Одинцове. Работы завершат раньше срока — к сентябрю.

Детский сад № 55 построили в 1972 году. Спустя более полувековой службы дошкольное учреждение закрыли на капитальный ремонт.

Сейчас строительная готовность объекта достигла 20%. Рабочие уже выполнили демонтаж и приступили к черновым и кровельным работам. Сейчас в помещениях возводят стены и устанавливают перегородки. Следующими этапами станут чистовая отделка и фасадные работы.

Прилегающую территорию тоже преобразят, при благоустройстве сохранят взрослые деревья, растущие вокруг двухэтажного здания. В детском саду разместятся 11 групп, в начале учебного года обновленное учреждение примет 305 воспитанников.

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