Подмосковье 30 августа 2023, 12:08 Детский сад № 55 в Одинцове капитально отремонтируют к концу октября пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Детский сад № 55 «Василек» в Одинцове закрыли на капитальный ремонт. Сейчас на объекте идет обустройство инженерных коммуникаций — отопления и вентиляции. Все работы завершат к концу октября.

Детский сад «Василек» рассчитан на 305 мест. Его построили еще в 1972 году. Вскоре учреждение изменится до неузнаваемости. В двухэтажном здании уже начались ремонтные работы.

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Кроме того, здесь построят 11 прогулочных веранд и благоустроят прилегающую территорию. При этом сохранят взрослые деревья, которые растут вокруг.

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