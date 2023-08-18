Подмосковье 18 августа 2023, 14:55 Детский сад № 50 отремонтировали в Дедовске Пресс-служба Администрации городского округа Истра

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Детский сад № 50 «Колосок» отремонтировали в Дедовске. Там обновили помещения и благоустроили территорию.

Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра

Здание детского сада «Колосок» построили в 1982 году. Учреждение посещают 150 воспитанников в возрасте от трех до семи лет.

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Сейчас на территории детского сада устанавливают новые игровые площадки. Подрядчик уже смонтировал основание.

«Заканчиваем укладку резинового покрытия, обустройство прогулочных зон для наших детей. На следующий год запланировали сделать оставшуюся часть капитальных работ, и, я думаю, детский сад заиграет в совершенно ином свете», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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