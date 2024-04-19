Подмосковье 19 апреля 2024, 21:34 Детский сад № 46 в поселке Глебовский отремонтируют к июлю Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Детский сад построили в 1987 году и требует серьезной перезагрузки. О проблеме жители говорили на «выездных администрациях» прошлого года. Вопрос был взят в проработку и в ходе реализации госпрограммы комплексно обновляется.

На данный момент практически полностью завершены демонтажные работы, специалисты меняют кровельное покрытие и делают стяжку пола. По итогу в здании полностью заменят все инженерные системы, обустроят пищеблок, утеплят фасад и проведут благоустройство территории.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

Кроме этого, за счет перепланировки внутренних помещений увеличат количество групп. Завершение капитального ремонта дошкольного учреждения запланировано на июль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции домов культуры и школ искусств. До конца года в регионе обновят 12 таких объектов.

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