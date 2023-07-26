Подмосковье 26 июля 2023, 14:25 Детский сад №40 в Солнечногорске передал 3 коробки игрушек для детей Донбасса Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Акция «Помощь детям Донбасса» прошла в городском округе Солнечногорск. К ней присоединился детский сад № 40. Там собрали три коробки игрушек.

Для детей из Донбасса подготовили полезные подарки на лето. Дошколята с родителями и воспитателями детского сада № 40 собрали новые игрушки — формочки, ведерки, совочки и грабли.

«Детский сад № 40 в Солнечногорске неоднократно принимает участие в сборе гуманитарной помощи для детей из Донецкой и Луганской народных республик. Ранее они направляли детские вещи и питание, канцелярские принадлежности. Помимо этого, принимают участие в акциях „Письмо солдату“, а также продолжают проводить сбор металлических банок для изготовления окопных свечей для участников спецоперации», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Подарки для детей из Донбасса передали в пункт сбора гуманитарной помощи. Помогли в этом волонтеры молодежного центра «Подсолнух».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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