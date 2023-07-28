Подмосковье 28 июля 2023, 13:32 Детский сад № 35 в Солнечногорске отремонтируют к началу учебного года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Капитальный ремонт ведется в детском саду № 35 «Клубничка» в Солнечногорске. Готовность объекта достигла 60%. Работы завершат к 1 сентября.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Специалисты уже заменили кровлю и приступили к монтажу фасада, инженерных систем, перегородок, оконных блоков. Скоро рабочие начнут делать стяжку и штукатурить стены, а с 10 августа стартует благоустройство территории. Сейчас на объекте трудятся 44 человека.

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«Строители идут в хорошем темпе, и 1 сентября детишки пойдут уже в обновленный сад», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, детский сад № 35 построили в 1965 году. Его посещают порядка 200 детей, которых на время ремонта распределили в ближайшие дошкольные учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал тщательно контролировать ремонт школ в регионе.

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