Подмосковье 24 апреля 2023, 16:37 Детский сад № 35 в Солнечногорске капитально отремонтируют к сентябрю

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Детский сад № 35 в Солнечногорске закрыт на капремонт до сентября. Рабочие уже провели демонтаж и начали возводить перегородки на втором этаже.

Этот детский сад построили в центре города 58 лет назад. Его площадь — более 850 квадратных метров, он рассчитан на 155 мест. После ремонта от старого здания останутся только стены.

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Новый дизайн детского сада будет выполнен в коричнево-бежевых оттенках. Внутреннее наполнение обновят полностью, а территорию благоустроят. Все это маленькие воспитанники оценят самостоятельно уже в новом учебном году.

«По плану у нас все строительные работы завершить до 1 августа с тем, чтобы уже спокойно в течение месяца заниматься оснащением, расстановкой мебели, подготовкой воспитательного процесса. Чтобы 1 сентября садик был уже открыт», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Контролировать выполнение ремонтных работ будут депутаты и родители воспитанников.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве современных школ в регионе.

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