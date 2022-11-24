Подмосковье 24 ноября 2022, 12:35 Детский сад № 20 в Шаховской откроют после капитального ремонта летом 2023 года

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Порядка 260 юных воспитанников ждут открытия детского сада № 20 в Шаховской. Сейчас «Родничок» закрыт на капитальный ремонт. Ввести объект в эксплуатацию планируют в конце лета 2023 года.

Здание сада было построено более 30 лет назад. Поэтому было принято решение капитально обновить его как внутри, так и снаружи. На данный момент работы выполнены более чем на 30%.

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Уже завершен демонтаж, проведено устройство перегородок, заменены все окна, устроена система отопления. Стены отштукатурены и ошпаклеваны. В санузлах все подготовлено к плитке. На улице забетонирована обмостка и фундамент под все пожарные выходы. Сейчас производится устройство фасада.

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Чтобы сдать все в срок, на объекте ежедневно трудятся более 25 рабочих. Перед подрядчиком стоит ответственная задача — следующий учебный год дети должны встретить в обновленном здании.

«Садик распахнет свои двери только в следующем году. Так как ввод его запланирован на август 2023 год. Но сегодня подрядчик не отстает от графика. Надеемся и верим, что мы сможем детский сад открыть немного раньше. Чтобы удивить наших детей и родителей новым, современным, комфортным, удобным садиком», — рассказала первый заместитель главы администрации городского округа Шаховская Галина Фенина.

Работу подрядчика регулярно контролирует управление технического надзора капитального ремонта Московской области, администрация округа и руководство детского сада.

В округе также планируется капитально отремонтировать Серединский, Степаньковский и Раменский детские сады.

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