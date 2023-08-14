Подмосковье 14 августа 2023, 12:17 Детский сад № 2 в Балашихе капитально отремонтируют к осени Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Детский сад № 2 в микрорайоне Дзержинский в Балашихе откроют после капитального ремонта 1 сентября. Готовность объекта достигла 85%. Сегодня на стройплощадке трудятся 85 человек.

Строители уже выполнили работы по фасаду, устройству кровли, полов и системы отопления, завершают монтаж водо- и электроснабжения, канализации. Также устанавливают пожарные лестницы.

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Предстоит чистовая отделка. Кроме того, планируется благоустроить территорию детского сада и оборудовать прогулочные зоны.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

«Мы видим, что подрядчик выполняет все качественно. Работы ведутся в соответствии с графиком. Также приедем сюда через неделю, посмотрим динамику. Я уверен, что работы будут закончены к концу августа», — сказал глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Дошкольное учреждение реконструируют по президентской программе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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