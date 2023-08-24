Подмосковье 24 августа 2023, 18:00 Детский сад № 10 в Одинцове отремонтируют к началу учебного года Телеканал «360»

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Детский сад № 10 построили в Одинцове еще в 1970-х годах. В этом году двухэтажное здание впервые капитально отремонтировали. Обновленное учреждение откроют в сентябре.

Рабочие уже завершили монтаж инженерных систем, устройство фасада и кровли, приступили к отделочным работам. Территорию вокруг здания также благоустроили. Вскоре 140 воспитанников, их родители и педагоги смогут оценить обновленный детский сад.

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Кроме того, в Одинцове строится детский сад на 380 мест в селе Лайково. В трехэтажном здании разместятся физкультурный и музыкальный залы, классы для кружков, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога.

Следующий этап — монтаж окон и установка лифтов. Во дворе дошкольного учреждения обустроят игровые и спортивные зоны, а также площадки с навесами для прогулок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей.

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