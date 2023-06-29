29 июня 2023, 13:13
Детский сад № 10 в Одинцове капитально отремонтируют к сентябрю
Детский сад № 10 в Одинцове закрыт на капитальный ремонт. Строительные работы там завершат в июле. Откроется обновленное учреждение 1 сентября.
Двухэтажное здание детского сада № 10 рассчитано на 140 детей. Его построили в 1975 году. За 48 лет эксплуатции в нем ни разу не проводился капитальный ремонт.
Сейчас дошкольное учреждение приводят в порядок. Подготовительный этап на объекте уже выполнен, специалисты занимаются фасадными и инженерными работами. Скоро в обновленном здании появятся просторные игровые комнаты, спортивный и актовый залы.
Строительные работы планируют завершить в июле, чтобы за месяц убрать строительный мусор и подготовить сад к приему воспитанников.
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Одинцово
Детские сады
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